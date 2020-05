Buoni spesa Ragusa, a rischio alcune pratiche: ecco chi deve ripresentare la domanda

Economia

Ragusa - Il Settore Servizi sociali informa che stanno pervenendo al Comune di Ragusa centinaia di istanze relative alla richiesta dei buoni spesa (deliberazione di G.M. n.124 del 28/03/2020 sue modifiche ed integrazioni). Lo stesso Settore, al fine di scongiurare la possibilità che alcune pratiche, presentate nei primi giorni di apertura del bando, a causa del sovra-caricamento del sistema informatico, non siano state acquisite dal sistema stesso, invita, unicamente quei richiedenti che hanno presentato l’istanza tramite e-mail indirizzata a servizi.sociali@comune.ragusa.gov.it (quindi NON a quanti abbiano presentato richiesta tramite PEC: protocollo@pec.comune.ragusa.gov.it o chi ha presentato a mano la richiesta al protocollo dell’Ente)nelle giornate del 7 maggio 2020 (dalle 14 alle 23,59), 8 maggio 2020 (dalle ore 0,00 alle ore 23,59) e 9 maggio 2020 (dalle ore 0,00 alle ore 9,00) e che non sono stati ancora contattati dalle assistenti sociali a voler ritrasmettere ad ogni buon fine la stessa mail inviata (da cui si evinca la prima data di invio) alla mail servizi.sociali@comune.ragusa.gov.it preferibilmente entro mercoledì 27 maggio 2020 e comunque non oltre la conclusione del termine previsto per l’ Avviso pubblico (31 maggio 2020), al fine di permettere a questo Ente un controllo incrociato con le pratiche pervenute.Il Settore Servizi sociali fa presente che eventuali pratiche inviate nei giorni e negli orari di cui sopra alla mail servizi.sociali@comune.ragusa.gov.it e non acquisite dal sistema informatico del Comune, saranno prese in considerazione, ai fini della erogazione dei buoni spesa, con la data dell’invio della prima e-mail.