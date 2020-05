Attualità

Allerta gialla in Sicilia, temporali anche a Ragusa Allerta gialla in Sicilia, temporali anche a Ragusa

Galllery

Ragusa - La Protezione Civile della Sicilia ha annunciato per oggi, 21 maggio, un’allerta meteo gialla in buona parte dell’isola. Tra le province interessate dal maltempo anche Ragusa. In particolare sul sito si legge: piogge sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori nord-orientale e tirrenico centrale della Sicilia, in esaurimento nel corso del pomeriggio, con quantitativi cumulati generalmente moderati; da isolate a sparse limitatamente alla prima parte della giornata, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori orientali e sul settore occidentale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.Anche le previsioni satellitari annunciano qualche temporale in provincia di Ragusa con inizio intorno alle ore 13, temporale comunque passeggero. (vedi foto)