Reddito di emergenza fino a 800 euro: a chi spetta e come fare domanda

Roma – Reddito di emergenza fino a 800 euro confermato nel decreto di Rilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ecco tutti i dettagli su chi potrà ricevere il Reddito di emergenza e come presentare la domanda. Il decreto di emergenza, come spiega il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, è uno strumento temporaneo, per 2-3 mesi, per dare sostegno a quelle famiglie che non hanno accesso al Reddito di cittadinanza perché con Isee superiore a 9.360 euro. Il Reddito di Emergenza 2020 rientra nel pacchetto di ammortizzatori sociali e di misure per il lavoro che fa parte del Decreto Rilancio, contenente tutti gli interventi previsti per la cosiddetta Fase 2.Ma vediamo quali sono i requisiti per poter ricevere il Reddito di emergenza: residenza in Italia; valore Isee inferiore a 15mila euro; un valore del reddito familiare del richiedente inferiore al valore del reddito di emergenza stesso; un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a 10.000 euro, accresciuta di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di 20.000 euro. Nel caso di nuclei familiari che percepiscono il Reddito di cittadinanza, il Rem può essere richiesto ad integrazione della somma già percepita a patto che non superi il limite dello stesso Rem.Tra i beneficiari del Reddito di emergenza ci sono anche i lavoratori domestici, colf e badanti. Chi ha uno o più contratti con più di 20 ore settimanali potrà percepire 600 euro per il mese di aprile e altri 600 per quello di maggio, come previsto dal Decreto Rilancio. I lavoratori domestici che hanno un contratto con meno di 20 ore settimanali potranno ricevere un’indennità pari a 400 euro. Il Reddito di Emergenza è incompatibile con l’indennità di disoccupazione lavoratori domestici, mentre potrà essere percepito da tutti coloro a cui viene erogato un reddito di cittadinanza di importo esiguo, arrivando al massimo a un totale di 600 euro.Ma come si presenta la domanda per avere il Reddito di emergenza? Il Reddito di Emergenza potrà essere richiesto presentando la domanda tramite modulo INPS ed avrà una durata complessiva di 3 mesi. Basta collegarsi al sito www.inps.it dove sarà predisposta una apposita sezione Reddito di Emergenza con il Modulo scaricabile da compilare e utilizzare per presentare la domanda in via telematica. Il Decreto Rilancio prevede che le istanze del Reddito di Emergenza possano essere presentate entro il 30 giugno o 31 luglio.