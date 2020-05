Bonus fino a 500 euro per monopattino e biciclette: si puÃ² richiedere dal 4 maggio

Italia

Bonus fino a 500 euro per monopattino e biciclette: si può richiedere dal 4 maggio

Roma – Il bonus per monopattino o biciclette nel decreto di Rilancio è stato ideato per ridurre l’assembramento sui mezzi pubblici e facilitare l’utilizzo di mezzi alternativi anche alle auto private. L’intento del governo è quello di evitare quanto più possibile l’assembramento sui mezzi pubblici per evitare che i contagi possano risalire, anche perchè se la curva epidemiologica dovesse risalire, lo Stato si vedrebbe costretto a nuove misure restrittive, di conseguenze a richiudere determinate attività. Per questo motivo, il governo con il Decreto Rilancio ha voluto incentivare l’uso di mezzi alternativi, come monopattini o biciclette.Il bonus permette di acquistare uno di questi mezzi con una copertura del 60%, fino ad un massimo di 500 euro. Si attende di sapere come fare per accedere a questo bonus, e come avverrà lo sconto, che si può comunque richiedere solo una volta nel periodo compreso tra il 4 maggio e il 31 dicembre 2020, sono esclusi i motorini elettrici. Si attendono ulteriori dettagli su come poter usufruire di questo bonus.