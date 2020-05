Bonus da 500 euro per lavoratori domestici: ecco chi puÃ² fare domanda

Italia

Roma – Bonus da 500 euro per i lavoratori domestici. E’ tra gli aiuti economici confermati nel decreto di Rilancio pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Nel decreto di Rilancio si legge: si riconosce un’indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore dei lavoratori domestici che al 23 febbraio 2020 avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro. L’indennità non è cumulabile con altre riconosciute per COVID-19 e non spetta ai percettori del reddito di emergenza (REM) o ai percettori del reddito di cittadinanza a determinate condizioni, ai titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico;