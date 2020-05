Economia

Comune di Modica, calano le tariffe per dehors e mercatini settimanali Comune di Modica, calano le tariffe per dehors e mercatini settimanali

Modica - Ulteriori ribassi per le tariffe Cosap 2020. Dopo i provvedimenti mirati a ridurre del 70% il canone annuo per le attività commerciali interessate dai provvedimenti emanati per il contenimento del virus, la Giunta Municipale di Modica ha deliberato un ulteriore abbassamento delle tariffe per tutte le attività commerciali. La Giunta ha deliberato, di concerto con la propria maggioranza e su proposta dell’Assessore al Bilancio, Annamaria Aiello, ciò che era stato stabilito nell’incontro dello scorso febbrario a Palazzo San Domenico tra il l’Amministrazione Comunale di Modica, rappresentata dal Sindaco Ignazio Abbate, e gli esponenti di Ascom e Cna.Le novità maggiori riguardano l’equiparazione delle tariffe per i passi carrabili che non saranno più divisi in tre categorie ma avranno un’unica tariffa annua di 50 euro con una diminuzione del 30% rispetto all’anno precedente. Tariffa unica di 100 euro (-45%) anche per il commercio itinerante e di 30 euro (-40%) per i mercatini settimanali fino a 26 giornate annuali. Scendono del 25% le tariffe per i dehors di tipo “A” e del 15% per quelli di tipo “B”, mentre rimangono invariate per il tipo “C”. Restano invariate le tariffe per l’affissione pubblica, l’imposta di soggiorno e l’addizionale comunale (IRPEF) sia sull’aliquota che sulla soglia di esenzione.“Abbiamo recepito le istanze che ci sono state rivolte da parte di CNA, ASCOM e CONFARTIGIANATO per venire incontro alle esigenze del mondo commerciale riducendo l’impatto della tassazione sulle attività. Riteniamo di aver centrato in pieno gli obiettivi mantenendo il giusto introito per le casse comunali. Auspico una sempre maggiore collaborazione con le associazioni di categoria che hanno, senza dubbio, il polso della situazione dei loro associati meglio di chiunque altro”.