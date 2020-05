Attualità

Test sierologici, a Ragusa e Trapani 5 su 100 sono positivi al Covid 19 Test sierologici, a Ragusa e Trapani 5 su 100 sono positivi al Covid 19

Ragusa – I primi test sierologici del coronavirus eseguiti nelle province di Trapani e Ragusa, tra le prime a cominciare lo screening, rivelano che 5 persone su 100 sono positive ovvero sono venute a contatto con il virus sviluppando gli anticorpi Igg. Dai dati emerge che la percentuale di popolazione venuta a contatto con il virus è molto superiore rispetto a quella che ha sviluppato i sintomi. Ragusa comune rimane, una delle province con meno casi accertati (90 su 7.454 tamponi eseguiti). Dai primi risultati dei test sierologici sui sanitari emerge anche qui una fetta di persone che hanno sviluppato gli anticorpi pari al 5 per cento circa.A Ragusa, su 289 test, 22 sono risultati positivi, a Modica il 4 per cento, a Vittoria il 3 per cento. In questi giorni sono partiti anche gli screening su forze dell'ordine e personale della questura a domicilio con due infermieri.