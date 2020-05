Dimagrire con la dieta del finocchio: menÃ¹ d'esempio settimanale

Salute e benessere

Dimagrire subito con la dieta del finocchio è semplice. Se seguita in maniera certosina si può perdere fino a 5 kg in una settimana. Il finocchio è un ortaggio conosciuto per le sue qualità drenanti (favorisce la diuresi) e per la bassissima presenza di calorie (31/100gr), che ne fanno uno degli alimenti principe nella lotta al gonfiore e all’eccesso di peso. La dieta del finocchio prevede un introito giornaliero di una grande varietà di verdure, tisane e infusi a base di finocchio e dai canonici 2 litri d’acqua giornalieri. Gli esperti consigliano di non prolungare all’infinito questo regime alimentare, ma di limitarsi a seguirlo per massimo una settimana, in cui se lo si fa con costanza, si può arrivare a perdere anche 4-5 kg.Che faccia effettivamente bene, non vi è evidenza scientifica: quel che è certo è che grazie alle proprietà depurative del finocchio, l’organismo viene depurato dalle tossine e dai gas intestinali e di conseguenza, la pancia si appiattisce e si sgonfia. Come sempre, prima di intraprendere una dieta di qualsiasi tipo, consigliamo di consultare il proprio medico o uno specialista, che saprà consigliarvi al meglio, soprattutto tenendo conto delle vostre esigenze e problematiche di salute. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta del finocchio per dimagrire subito. Lunedì: colazione con 200 ml di latte, 30 g di cereali integrali, un frutto. Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio. Pranzo: 80 grammi di pasta con pomodoro fresco,60 grammi di bresaola con rucola e un finocchio. Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio. Cena:150 grammi di manzo,due finocchi e una macedonia di frutta.Martedì: colazione con 200 ml di latte o uno yogurt magro, due fette biscottate integrali con marmellata. Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio. Pranzo: 50 grammi di spaghetti con pomodoro,finocchi al vapore e 200 grammi di verdura a scelta. Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio. Cena: 60 grammi di riso allo zafferano, insalata di broccoli, un finocchio. Mercoledì: colazione con 200 ml di latte o uno yogurt magro, due fette biscottate integrali con marmellata. Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio. Pranzo: 50 grammi di pasta ai finocchi e taleggio,100 grammi di pollo e 1 kiwi. Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio. Cena: Minestrone di verdure,un uovo sodo, insalata di finocchi.Giovedì: colazione con 200 ml di latte o uno yogurt magro, 3 biscotti integrali, un frutto. Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio. Pranzo: 50 grammi di pasta e pomodoro fresco,funghi ripassati, un finocchio, un’arancia. Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio. Cena: zuppa di legumi, due finocchi, una fetta di pane.Venerdì: colazione con 200 ml di latte o uno yogurt magro, due fette biscottate integrali con marmellata. Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio. Pranzo: 50 grammi di riso e zucchine,cruditè con finocchi,carote e sedano, 100 g di mirtilli. Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio. Cena: Passato di finocchi e 30 grammi di piselli, spigola al cartoccio, insalata di verdura mista.Sabato e domenica: Colazione: 200 ml di latte o uno yogurt magro, due fette biscottate integrali con marmellata. Spuntino: uno yogurt magro, una tisana ai semi di finocchio. Pranzo:100 grammi di cavolfiore e patate passato,petto di pollo,insalata mista con finocchi. Merenda: un frutto, una tisana ai semi di finocchio. Cena: 50 grammi di pasta al radicchio,finocchi saltati in padella,insalata di verdura mista,un frutto.