Dieta Abs Diet per dimagrire senza contare calorie e scolpire i muscoli

Dimangire con la dieta Abs diet è facile poiché si può perdere peso senza contare le calorie. La abs diet è un piano di sei settimane che non conta le calorie ma i pasti, devono essere sei in una giornata. La abs dieta è la dieta preferita da chi si allena per scolpire i muscoli. Le porzioni sono decise per intake calorico e permette di alternare pasti completi a snack -due ore prima del pranzo, della cena e prima di andare a dormire. Che cos'è la dieta abs? La dieta abs è un piano di sei settimane. Mangi sei volte al giorno e non conti le calorie, perché il controllo delle porzioni è integrato nel programma.La abs diet alterna pasti più grandi con piccoli spuntini; di solito fai uno spuntino due ore prima di pranzo, un altro due ore prima di cena e un'altra due ore dopo cena. Ogni pasto deve contenere almeno due dei 12 "Powerfoods" dietetici dell'ABS come mandorle, fagioli, spinaci, farina d'avena istantanea, uova, burro di arachidi, lamponi, olio d'oliva e cereali integrali. Questi sono gli elementi costitutivi di Abs Diet, creato da David Zinczenko, ex direttore della Men's Health. Vengono forniti piani di pasto e ricette ampi, tutti enfatizzando proteine, fibre, calcio e grassi sani. I carboidrati raffinati, i grassi saturi e trans e lo sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio sono scoraggiati. Ottieni un "cheat meal" una volta alla settimana, quando puoi dimenticare la dieta e goderti tutto ciò che desideri.L'esercizio fisico è importante quanto l'alimentazione nella dieta degli addominali. Un programma settimanale e spiegazioni visive sono inclusi in "The New! Abs Diet" di Zinczenko (Rodale, 2010). La dieta Abs, creata nel 2008, non è attivamente mantenuta dal suo creatore. Le informazioni di supporto sono ancora disponibili in "The Abs Diet" e "The Abs Diet for Women". Le notizie degli Stati Uniti non aggiorneranno più questo profilo.Come funziona la dieta abs? Durante la dieta abs è fondamentale tagliare determinati alimenti e enfatizzarne altri per iniziare la dieta degli addominali. Ecco alcuni consigli: vietati cereali zuccherati, cene confezionate, biscotti e cracker; aggiungi due o tre Powerfood a ciascuno dei tuoi tre pasti principali; includi almeno un Powerfood in uno dei tuoi tre snack.Bevi molti frullati, che non richiedono molto tempo per essere preparati. I frullati con Powerfood come bacche, siero di latte in polvere e burro di arachidi soddisfano le voglie dei golosi. Cerca un frullato da 8 once a colazione, come sostituto di un pasto o come spuntino prima o dopo un allenamento. La abs diet è una dieta molto particolare e di conseguenza non adatta a tutti ed in particolare è una dieta vietata a chi soffre di dibaete o altre patologie importanti. Ad ogni modo bisogna sempre chiedere il parere del proprio medico prima di cominciare qualsiasi tipo di dieta.