Reddito di emergenza fino a 800 euro e bonus da 600 euro, Catalfo: in tempi brevi

Roma – Reddito di emergenza fino a 800 euro e bonus da 600 euro, il ministro del Lavoro Nunzia Catalfo rassicura: stiamo lavorando per poterli erigoare in tempi brevi. Lo annuncia sul suo profilo Facebook. “La tutela del lavoro e della sicurezza sono essenziali per una solida ripartenza del Paese in questa Fase 2. Per questo motivo, oggi ho partecipato a una videoconferenza con i presidenti e i direttori generali di INPS, INAIL, INL, INAPP e ANPAL, - scrive il ministro Catalfo - nella quale ho ribadito una cosa molto importante: in questo momento delicato è essenziale garantire la massima sicurezza sui luoghi di lavoro, un’adeguata formazione ai lavoratori e un efficace reinserimento di chi è rimasto senza occupazione grazie alle politiche attive del lavoro.Stiamo lavorando con impegno affinché il bonus di 600euro, la cassa integrazione in deroga e, a breve, il reddito di emergenza, - spiega il ministro Catalfo su Facebook - vengano assicurati in tempi certi a tutte le famiglie e ai lavoratori che ne hanno diritto. La nostra priorità è e resta una sola: nessuno deve rimanere indietro”.