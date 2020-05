Ragusa, comitato anti contagio da Covid per i cantieri edili: supporto gratuito

Attualità

Ragusa - Le imprese di costruzioni iscritte alla Cassa Edile di Ragusa potranno usufruire gratuitamente della consulenza ed assistenza del Comitato previsto dal DPCM 17.05.2020, Allegato 13. Il Presidente di ANCE Ragusa, Sebastiano Caggia, il Presidente di Legacoop Sud Sicilia, Pino Occhipinti, insieme al Subcommissario della Feneal-UIL Sicilia Centrale, Saro Consiglio, il delegato della Filca-CISL, Luca Gintili e il Segretario Generale della Fillea-CGIL, Franco Cascone, hanno sottoscritto lunedì 18 maggio il verbale sull’operatività del Comitato Territoriale per l’applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, previsto dal DPCM 17.05.2020 (Allegato 13).Sebastiano Caggia, ANCE Ragusa "Sono particolarmente soddisfatto del lavoro svolto a sostegno e supporto delle Imprese di costruzioni iblee la quali, in questo momento di evidente difficoltà e preoccupazione, possono adesso avvalersi dell’alta competenza del Comitato Territoriale istituito nel contesto organizzativo del nostro Ente paritetico per la Formazione e la Sicurezza nei cantieri edili.” Pino Occhipinti, Legacoop Sud Sicilia "Abbiamo aderito con grande responsabilità all’istituzione del Comitato al quale partecipiamo a pieno titolo in quanto firmatari con ANCE del Contratto Collettivo di Lavoro. L’apporto del mondo della cooperazione in materia di sostegno alle azioni anticontagio nei cantieri è una vera svolta nel sistema delle relazioni sindacali in provincia.”Questa la composizione: Per Ente Sfera, Scuola Edile e CPT, Ragusa, Geom. Giuseppe Causarano, Presidente, Francesco Cascone, Vicepresidente, Dott. Ing. Rosario Canzonieri, Segretario Coordinatore del Comitato, RLST – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale, Giovanni Giudice Medico competente, Dott. Carmelo Licitra per le Parti Sociali, Dott. Rosario Consiglio, Feneal Uil Sicilia Centrale, Luca Gintili, Filca CISL Ragusa Siracusa, Giuseppe Cascone, Fillea CGIL Ragusa, Geom. Giorgio Firrincieli, ANCE Ragusa, Rag. Gianni Cascone, Legacoop Sud Sicilia.I servizi di consulenza ed assistenza svolti dal Comitato Territoriale sono erogati in maniera del tutto gratuita, su richiesta delle Imprese, senza distinzione di tipologia e/o dimensione, che risultino regolari nei confronti della Cassa Edile, prescindendo dalla presenza del Comitato di cantiere o aziendale; Ce la faremo!