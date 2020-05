Salute e benessere

Fase 2 e caldo, al via la prova costume dopo il lockdown: 1 su 4 a dieta Fase 2 e caldo, al via la prova costume dopo il lockdown: 1 su 4 a dieta

Fase 2 e caldo, un italiano su quattro si è messo a dieta per prepararsi alla prima prova costume dopo il lockdown. Ad aumentare in questi giorni la ricerca di una dieta per perdere i chili di troppo accumulati con l’isolamento a casa per l’emergenza coronavirus è stato anche il forte caldo che ha interessato diverse regioni dì’Italia. Dopo una lunga attesa milioni di italiani da oggi, lunedì 18 maggio, potranno ricominciare una vita quasi normale ma sempre con l’utilizzo di una mascherine e nel rispetto delle distanze di sicurezza. Sono molti gli italiani ingrassati in questi due mesi e sono tanti quelli che già si sono messi a dieta in vista dell’estate.Tra le diete più seguite ci sono la dieta chetogenica e la dieta brucia grassi di una settimana, ipocalorica e depurativa. Ma vediamo un esempio di menù da seguire di una settimana della diate brucia grassi per perdere peso in pochi giorni. Lunedì: colazione con uno yogurt. Una barretta di cereali light. Un frutto fresco. Spuntino: un pomodoro. Pranzo: un sandwich di pane pita non lievitato alla crusca con una fetta di tacchino e formaggio a basso contenuto di grassi. Una porzione di insalata di fagioli, carote tagliuzzate, albume d'uovo a pezzettini. Un frutto fresco. Merenda: una mela. Cena: una porzione di riso con pesce e una macedonia di frutta.Martedì: colazione con una tazza di latte scremato con il caffè. 2 fette di pane tostato integrale con formaggio light 0% di grassi. Un frutto fresco. Spuntino: una carota. Pranzo: insalata con una salsiccia light, cavolo rosso, pomodori, sedano e carote. Merenda: un yogurt magro con frutta. Cena: un petto di pollo alla griglia con insalata di lattuga e rucola, e una pera. Mercoledì: colazione con uno yogurt magro con un cucchiaio di farina d'avena e un cucchiaino di semi di chia. Un frutto fresco. Spuntino: un frutto al forno. Pranzo: insalata di riso integrale, peperoncino e ceci. Una porzione di frutta. Merenda: un bicchiere di frullato di pesca con latte scremato. Cena: una porzione di carne alla griglia con una porzione di spinaci al vapore o zucchine grigliate.Giovedì: colazione con un infuso di caffè con latte scremato. Due biscotti d'avena. Una tazza di macedonia di frutta e tre mandorle. Pranzo: milanese di soia con contorno di zucca e carote. Un frutto fresco. Merenda: un gelato ricco di proteine. Cena: una piccola porzione di pasta integrale con salsa di pomodoro. Macedonia di frutta. Venerdì: colazione con una tazza di yogurt e una spremuta di arancia senza zucchero. Spuntino: un pezzo di formaggio magro. Pranzo: insalata di patate, tonno, uova sode e fagioli e una macedonia di frutta. Merenda: un bicchiere di frullato di fragole.Cena: una porzione di pesce alla griglia con spinaci e insalata di pomodori. Una porzione di gelatina light.Sabato: colazione con un bicchiere di yogurt zuccherato con cereali e frutta e un pompelmo.Spuntino: un frutto fresco. Pranzo: due porzioni di torta di zucca euna tazza di macedonia di frutta. Merenda: un caffè con latte scremato e due fette biscottate integrali. Cena: una porzione di pollo con pomodoro e insalata di carciofi e una macedonia senza zucchero. Domenica: colazione con una tazza di latte scremato con il caffè e una macedonia di frutta. Spuntino: un uovo sodo. Pranzo: due porzioni di budino di bietole con tonno e uìdue fette di ananas. Merenda: uno yogurt scremato con cereali non zuccherati. Cena: una porzione di arrosto di manzo con insalata di carota grattugiata, pomodoro e asparagi. Una porzione di gelatina light.Questa dieta è a basso contenuto di calorie, ma è un esempio di dieta equilibrata che garantisce le sostanze nutritive di cui un organismo sano ha bisogno pur permettendo di perdere peso. E’ fondamentale per perdere peso in salute abbinare a qualsiasi dieta anche una regolare attività fisica e chiedere sempre il parere del proprio medico o di uno specialista prima seguire qualsiasi tipo di regime alimentare dietetico. La dieta sopraelencata è vietat a chi soffre di diabete o altre patologie importanti.