Dimagrire subito nella fase 2 con il Fitwalkin dopo il lockdown: ecco come

Dimagrire subito nella Fase 2 con il fitwalking dopo il lockdown che ha fatto ingrassare moltissimi italiani durante l’emergenza da coronavirus è facile. E’ un modo semplice per smaltire i chili di troppo accumulati con l’isolamento a casa. Se poi si associa una dieta ipocalorica al fitwalking si può passare alla prova costume in vista dell’esatet senza stress. Ma cos’è il fitwalking? Il Fitwalking è una camminata veloce che fa bene alla salute e contribuisce a riattivare il metabolismo facilitando la perdita di peso. Il fitwalking è una camminata veloce che prevede un'andatura di almeno 6 chilometri all'ora.L'ideale è praticare questo tipo di esercizio fisico tutti i giorni, per almeno mezz'ora al giorno, ma, se questo non fosse possibile, lo si può praticare quattro volte a settimana per circa 40-50 minuti. La camminata veloce o fitwalking: può essere praticata da tutti; è gratuita, semplice e veloce; non necessita di strutture o attrezzature particolari. Bastano un buon paio di scarpe da ginnastica ed un abbigliamento comodo e si è subito pronti. Con la costanza si otterranno numerosi benefici fisici. Il fitwalking, infatti, è ideale perchè:aiuta ad ottimizzare lo smaltimento delle calorie; aiuta a perdere peso, ma preserva la massa magra. Per darvi un'idea del consumo calorico, in 60 minuti di camminata a ritmo sostenuto vengono bruciate circa 300 calorie.Il fitwalking è un esercizio fisico aerobico che fa bene alla salute perché riduce il grasso addominale; migliora la circolazione e l'ossigenazione dei tessuti; la pratica continuativa riduce la frequenza cardiaca, diminuendo lo sforzo del cuore e delle problematiche cardiovascolari.