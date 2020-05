Dieta Eco Atkins per dimagrire senza proteine animali: esempio menù

Salute e benessere

La dieta Eco Atkins è la dieta ideale per dimagrire senza proteine animali consente di perdere peso senza patire la fame. La dieta Eco-Atkins nota anche come dieta Atkins vegetariana, è la rivisitazione della dieta omonima messa a punto intorno agli anni ’70 dal dottor Robert C. Atkins, ma in chiave vegetariana. La versione “ecologica” del famoso regime a basso contenuto di carboidrati, infatti, prevede la sostituzione delle proteine animali con quelle di origine vegetale. La dieta Eco-Atkins prevede che il 31 % delle calorie giornaliere derivino dalle proteine vegetali, 43% da grassi vegetali e 26% da carboidrati. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia.Si mangeranno molti legumi, verdure, alimenti integrali, che richiedono tempi più lunghi per la digestione, saziando anche di più. Secondo le ricerche del St. Michael’s Hospital di Toronto questa dieta ricca di proteine vegetali riesce a promuovere perdita di peso e a ridurre il colesterolo cattivo tanto quanto la sua progenitrice. La dieta Atkins è considerata a tutti gli effetti la “madre” delle diete iperproteiche (da cui derivano anche le altrettanto note diete Dukan, Scarsdale, South Beach, Montignac, ecc.), che puntano a mantenere costanti i livelli di insulina, l’ormone lipogenico per eccellenza, in grado di stimolare la sintesi dei grassi e trasformare l’organismo in una sorta di “macchina brucia grassi”.La versione vegetariana, chiaramente, al basso contenuto di carboidrati affianca il consumo di proteine vegetali, quindi soia e derivati della soia, ma non solo. I grassi saturi sono assolutamente banditi e sostituiti con quelli insaturi detti anche “buoni” (semi oleosi, pesce azzurro, salmone e merluzzo, olio extra vergine di oliva, ecc.), che proteggono il sistema cardiovascolare e diminuiscono il colesterolo cattivo. Ma vediamo ora cosa si mangia in un esempio di menù della dieta Eco Atkins per dimagrire senza proteine animali. Colazione con un bicchiere di latte di soia con 15 g di carboidrati più un cucchiaio di burro di sesamo.Spuntino: una spremuta di arancia senza zucchero o un tè verde sempre senza zucchero.Pranzo: 1/4 di tofu con un frutto e verdura cotta. Merenda: una manciata di noci o semi. Cena: verdure con pochi cereali integrali, ad esempio riso e broccoli oppure lenticchie e spinaci.La cosa importante è non superate la quota giornaliera di carboidrati permessi (nella dieta Eco Atkins i carboidrati possono coprire al massimo il 26% delle calorie giornaliere, mentre le proteine il 30% e i grassi vegetali il 45%). Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il aprere del proprio medico o di uno specialista prima si seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta eco atkins è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.