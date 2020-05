Ragusa, aggiudicato appalto per pista ciclabile di Marina di Ragusa

Economia

Ragusa - Con determina dirigenziale del settore IV - Gestione del territorio e Infrastrutture - è stato affidato all’impresa Aprile Salvatore di Ragusa l’intervento di messa in sicurezza di un tratto della pista ciclabile di via Cav. Bisani a Marina di Ragusa. L’appalto è stato aggiudicato alla sopracitata impresa per l’importo complessivo di € 22.974,25 al netto del ribasso del 15,423% su una base d’asta di € 26.837,77. Si tratta di un intervento finanziato dalla Regione Siciliana a seguito di una manifestazione di interesse dello stesso ente regionale a cui il Comune di Ragusa ha partecipato.L’opera pubblica sarà realizzata sulla base del progetto redatto dal tecnico comunale geom. Danilo Portelli che è anche direttore dei lavori, ed interesserà un tratto di oltre 100 mt lineari della pista ciclabile, dallo slargo in cui è stata realizzata un’area attrezzata per il fitness proseguendo in direzione Villaggio Santa Barbara. I lavori riguarderanno la realizzazione di una ringhiera in acciaio inox che sostituirà i vecchi muretti paracarro in atto esistenti ed una siepe limitatamente al tratto in cui non si presenta un dislivello tra pista ciclabile e scogliera.