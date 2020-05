Fase 2 Modica, riapertura negozi e parrucchieri: case di riposo ancora chiuse

Economia

Modica - Il Sindaco di Modica ha emanato apposita ordinanza che decreta la riapertura delle sale da barba, parrucchieri e centri estetici a partire dalle 8:00 di oggi, lunedì 18 maggio. L’ordinanza è arrivata a seguito delle disposizioni regionali che regolano la ripresa del comparto in tutta la Sicilia. A Modica, a seguito di un’interlocuzione avuta in settimana tra il Primo Cittadino ed i rappresentanti di categoria della CNA, eccezionalmente fino al 13 giugno, gli operatori del benessere potranno rimanere aperti dal lunedi al sabato dalle 8:00 alle 20:30.In questo modo, momentaneamente, viene cancellata la giornata di riposo fissata per il lunedi. “In questo modo cerchiamo di far recuperare il più velocemente possibile il lavoro perso in questi due mesi e mezzo – commenta il Sindaco – che hanno messo in ginocchio l’intera categoria. Da domani, pur nel rispetto delle normative vigenti (distanziamenti, sanificazioni, mascherine, guanti) tutti gli operatori del benessere potranno riprendere la loro normale attività lavorativa. Nelle scorse settimane avevano avuto contatti con il Presidente Musumeci per accelerare la loro riapertura, inizialmente fissata per la prima settimana di giugno. Accolgo quindi con grande soddisfazione questa scelta di buon senso.Auguro a tutti loro un buon rientro a lavoro”. Il Sindaco di Modica si sofferma anche sulla permanenza dei divieti di apertura per gli esercizi commerciali nei festivi e le domeniche: “Ad eccezione della ristorazione, dei fiorai, delle edicole e delle farmacie, tutti le altre categorie commerciali dovranno rispettare l’ordinanza di chiusura la domenica. Sulla possibilità di andare a trovare i propri cari nelle case di riposo, invece, ancora non viene data questa possibilità visto la delicatezza della situazione in queste strutture nei mesi di più acuta pandemia”.