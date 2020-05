Modica, slitta riapertura biblioteca comunale: dal 18 maggio al 25 maggio

Cultura

Modica - L’apertura della Biblioteca comunale “Salvatore Quasimodo” slitta a lunedì 25 maggio. L’aggiornamento è motivato dall’ultima ordinanza del Presidente della Regione Sicilia resa nota ieri che impone le aperture delle biblioteche pubbliche a lunedì 25 maggio 2020 (art. 8 Ordinanza n° 21 del 17 maggio 2020). Da oggi sarà invece possibile la restituzione dei libri con le modalità già previste e rese note; libri che saranno prontamente sanificati. Da oggi sarà possibile pure la prenotazione per la lettura in sito dei testi e per i prestiti.