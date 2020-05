Appuntamenti

Dal decreto di maggio alla dichiarazione Iva: evento formativo webinar a Ragusa

Ragusa - “Dal decreto di maggio alla dichiarazione Iva”. E’ questo il titolo del nuovo evento formativo promosso dall’Associazione nazionale commercialisti Ragusa in programma domani, martedì 19 maggio, dalle 10 alle 12, con la modalità webinar, nel pieno rispetto, dunque, delle norme vigenti. A relazionare sarà l’esperto Ernesto Gatto che, in più di una occasione, ha dato prova delle proprie conoscenze e che, proprio grazie all’Anc Ragusa, si è spesso reso protagonista di eventi formativi molto apprezzati. Ad introdurre gli interventi i saluti istituzionali del presidente Anc Ragusa, Rosa Anna Paolino, del presidente Anc nazionale, Marco Cuchel, e del presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Ragusa, Maurizio Attinelli.Il relatore Gatto si soffermerà, in particolare, ad affrontare alcune questioni quali: la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri; la periodicità rivista per intra, bollo, esterometro, Lipe e dichiarazione annuale: i registri e la dichiarazione Iva precompilata dall’Agenzia delle entrate; le novità 2020 sulle lettere d’intento degli esportatori abituali; i nuovi indici di alert collegati al mancato versamento dell’Iva. Inoltre, saranno affrontate tematiche come: la nuova valenza sostanziale della previa iscrizione al Vies delle imprese; la dichiarazione annuale Iva 2020: termini di versamento e modalità di trasmissione oltre ai nuovi quadri Vp e Vq.“Ancora una volta – spiega il presidente Anc Ragusa Paolino – stiamo fornendo la possibilità ai nostri associati di rendersi protagonisti di un percorso formativo che consenta loro di apprendere quali sono le novità anche rispetto alle procedure attinenti l’emergenza sanitaria. Utilizzando le nuove tecnologie e in particolare il collegamento webinar, cerchiamo di coinvolgere, così come è accaduto in occasione del primo appuntamento formativo ai tempi del coronavirus, quanti più colleghi sarà possibile affinché gli stessi possano essere aggiornati sulle novità riguardanti le normative vigenti”.