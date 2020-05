Salute e benessere

Dieta dei 3 colori per dimagrire: mangiare colorato per perdere peso Dieta dei 3 colori per dimagrire: mangiare colorato per perdere peso

La dieta dei 3 colori per dimagrire si basa sul consumo di alimenti dello stesso colore in un unico giorno. Si tratta di alimenti che appartengono ad un gruppo di colore ed in particolare il primo giorno si mangiano alimenti col bianco, il secondo giorno alimenti con il rosso ed infine il terzo giorno alimenti con il verde.Ma vediamoo quali sono questi alimenti. Gli alimenti del gruppo bianco del primo giorno sono banane, cavolfiori, aglio, zenzero, funghi, cipolle e patate. I cibi bianchi contengono antiossidanti, che possono abbassare la pressione sanguigna e il colesterolo.Gli alimenti del gruppo rosso del secondo giorno sono mele rosse, barbabietole, ciliegie, pompelmo rosa, uva rossa, peperoni rossi, patate rosse, fragole, pomodori e anguria. I cibi rossi contengono licopene, che può ridurre il rischio di cancro alla prostata. La salsa di pomodori, ad esempio, è un modo eccellente per assorbire il licopene nel tuo corpo. Gli alimenti del gruppo verde del terzo giorno sono mele verdi, carciofi, avocado, asparagi, broccoli, fagiolini, cetrioli, uva verde, piselli, lattuga, lime, peperone verde, spinaci e zucchine.I cibi verdi contengono clorofilla. Alcuni contengono luteina, che combinata con la zeaxantina - che si trova nell'uva, nel mais, nel peperone rosso, nei tuorli e nelle arance - può ridurre la cataratta. Altre verdure verdi possono aiutare a proteggere contro alcune forme di cancro.