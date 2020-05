Bonus da 600 euro: Inps respinge molte domande: ecco perchÃ¨

Italia

Roma – L’Inps respinge molti bonus da 600 euro e scatta la poleminca sui social e non solo. Come spiegato dall’INPS nell’ultimo Osservatorio sulle indennità da COVID-19, alla data dell’8 maggio 2020 l’Istituto ha ricevuto 4.849.668 domande per il bonus 600 euro, di cui 3.772.223 sono state accolte.Riguardo alle domande sospese, 225.000 lo sono per IBAN errato e nel frattempo l’INPS sta comunicando con i lavoratori per ottenerne la variazione. Altre 300.000 domande, invece, sono state respinte perché presentate dai percettori di reddito o pensione di cittadinanza (ma il Decreto Rilancio permette loro di cumulare le due indennità).Tra le domande ci sono poi 630.000 con requisiti che non hanno superato i controlli e per i quali è in atto uno stato di verifica e correzione per categoria sbagliata dall’utente.