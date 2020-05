Bonus al 110% per efficientamento energetico da luglio: ecco come funziona

Italia

Roma – Bonus al 110% per lavori di efficientamento energetico effettuati a partire da luglio, a costo zero con la cessione del credito, ma non solo. Sono tra le novità per l’edilizia e i professionisti inserite nel Decreto di Rilancio, effettuati a partire da luglio, a costo zero con la cessione del credito del decreto ed include le misure fiscali per l’edilizia. La detrazione del 110% riguarda le spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 per tutti gli interventi specifici interventi volti ad incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus) che consentono la riduzione di due classi energetiche dell’edificio.Riduzione di due classi di rischio, invece nel caso del sismabonus. Al 110% anche il bonus per l’installazione dei pannelli fotovoltaici. Condizione essenziale, però, è che l’energia in eccesso sia ceduta alla rete.