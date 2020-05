Dimagrire con la dieta del bicchiere senza lo stress della bilancia: esempio

Salute e benessere

Dimagrire con la dieta del bicchiere è facile. Si tratta di una dieta che prevede l’uso del bicchiere per preparare il menù di ogni giorno senza lo stress della bilancia. Si tratta di una dieta ipocalorica è semplice da seguire per prepararsi alla prova costume. Ma vediamo in un esempio di manù come funziona e cosa si mangia. Tra le regole della dieta del bicchiere c’è quella di bere ogni giorno almeno 12 bicchieri di acqua. Al mattino appena svegli se ne può bere uno prima della colazione con il succo di un limone.Ora vediamo un esempio di menù giornaliero. Colazione con un caffè o un bicchiere di tè senza zucchero, un bicchiere di latte scremato e mezzo bicchiere di cereali. Spuntino: un bicchiere di tisana al finocchio o un bicchiere di macedonia senza zucchero. Pranzo: cuocete un bicchiere di pasta integrale o di riso integrale condita con 2 bicchieri di pomodori o finocchi o zucchine o funghi o peperoni o germogli altra verdura rigorosamente cruda, un cucchiaino di olio, e un bicchiere di macedonia senza zucchero. Merenda: un bicchiere di yogurt magro con mezzo bicchiere di macedonia senza zucchero (escluse le banane)oppure mezzo bicchiere di gelato alla frutta.Cena: un bicchiere di fiocchi di latte scremato oppure 1 bicchiere di tonno al naturale oppure di carne in scatola tipo Simmenthal oppure un bicchiere di legumi già lessi a scelta oppure un bicchiere di gamberetti già lessati e verdure a volontà condite con un cucchiaino di olio, un bicchiere di sottaceti a scelta da mischiare con le verdure. Prima di andae a letto un bicchiere di tisana drenante al finocchio o tarassaco. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questo o qualsiasi altro regime alimentare dietetico. La dieta del bicchiere è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importnati e alle donne in gravidanza.