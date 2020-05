Dieta semplice per dimagrire 10 kg: esempio menÃ¹ settimanale

Salute e benessere

Dieta semplice per dimagrire 10 kg: esempio menù settimanale Dieta semplice per dimagrire 10 kg: esempio menù settimanale

La dieta semplice per dimagrire fino a 10 kg è una delle diete più seguite per perdere peso velocemente. La dieta semplice è simile alla dieta Plank ma prevede anche il consumo di carboidrati purchè siano integrali. Trattandosi di una dieta molto particolare è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di cominciare questo regime alimentare dietetico. Ma vediamo come funziona e cosa si mangia giono per giorno nella dieta semplice per dimagrire fino a 10 kg in un esempio di menù completo ma puramente indicativo.Lunedì: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, un caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: una fetta di pane integrale tostata con 30 gr di prosciutto cotto o in alternativa una tisana al finocchio. Pranzo: omelette di 3 albumi con un cucchiaino di olio e 150 gr di spinaci o zucchine e una macedonia senza zucchero.Merenda: mezza mela o pera o due fettine di ananas o un kiwi. Cena: asparagi cotti o spinaci con un cucchiaino di olio, 150 gr di petto di pollo o petto di tacchino con succo di limone e un cucchiaino di olio.Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, 2 gallette con un cucchiaino di miele o 2 di marmellata, 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: una tisana al finocchio.Pranzo: 100 gr di pesce bianco a scelta con spinaci o asparagi o funghi stufati in un cucchiaio raso di olio o burro. Merenda: uno yogurt magro bianco. Cena: 112 gr di tonno al naturale con un cucchiaino di olio, zucchine grigliate. Merenda: due fette di ananas o un kiwi. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, due cucchiai di fiocchi di avena, 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: una fetta di pane integrale tostata con 30 gr di prosciutto cotto. Tazza di tè verde senza zucchero. Pranzo: zucchine o melanzane grigliate. Merenda: un uovo sodo. Cena: un hamburger di manzo da 100 grammi e zucchine grigliate.Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, due cucchiai di fiocchi di avena, 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino1: una galletta di riso con 4 fette di bresaola. Pranzo: carpaccio di tonno o pesce spada gr. 100 + asparagi con un cucchiaino di olio o burro. Merenda: un kiwi o due fette di ananas. Cena: zucchine saltate in padella con un cucchiaio di olio e omelette di 3 albumi. Venerdì: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, 2 gallette con un cucchiaino di miele o 2 di marmellata, 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: una galletta di riso con 50 gr di prosciutto cotto. Pranzo: un hamburger di manzo o di pollo, spinaci al vapore o zucchine grigliate. Cena: un finocchio lesso e condito con un cucchiaino di burro o olio, orata o merluzzo a piacere.Sabato: colazione con un bicchiere di fragole e uno yogurt magro. Spuntino: una tazza di tè verde senza zucchero. Pranzo: 112 gr tonno al naturale con 250 gr di zucchine trifolate, origano e un cucchiaio di olio e mezza mela. Merenda: yogurt magro con pezzi di frutta. Cena: carpaccio di 100 grammi di bresaola, zucchine grigliate con un cucchiaino di olio o asparagi e 3 mandorle. Domenica libera.