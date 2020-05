Libero Consorzio Ragusa, approvato rendiconto di gestione 2019

Economia

Ragusa - Approvato il rendiconto di gestione 2019 con un ripianamento superiore di più di 547 mila euro della quota annuale prevista, a conferma di una gestione oculata e parsimoniosa che cerca di riportare in equilibrio i conti del Libero Consorzio Comunale di Ragusa fortemente penalizzati, da qualche anno a questa parte, dal gravoso prelievo forzoso dello Stato. La delibera del Commissario straordinario, Salvatore Piazza, approvato con i poteri della Giunta, ha consentito di decurtare notevolmente il disavanzo di amministrazione. Se col conto consuntivo 2018 il disavanzo di amministrazione era di 2 milioni e 538 mila euro, ora col rendiconto di gestione è di un milione e 737 mila euro che fa emergere un lusinghiero miglioramento di abbassamento del debito rispetto alla quota annuale di ripianamento pari a 127.147,69 euro. In sintesi nell’anno si è generato un miglioramento pari ad € 674.209.Un risultato di gran lunga superiore alle attese e considerato che l’Ente vanta diversi crediti dai 12 Comuni iblei per il contributo Tefa, dalla Regione Siciliana per 700 mila euro per il tributo speciale sui conferimenti in discarica, nonché dal Ministero dell’Interno per i canoni di locazione della Caserma dei Vigili del Fuoco, della caserma dei carabinieri e della Prefettura, oltre ad aver anticipato 1,2 milioni di euro per conto dei Comuni per l’Ato Idrico. Senza contare che l’esercizio finanziario 2019 era stato caratterizzato da notevoli difficoltà finanziarie, determinate dalla mancanza degli equilibri di bilancio di parte corrente indotti dall’insostenibile peso del contributo alla finanza pubblica e dell’inadeguato trasferimento regionale.Grazie all’accordo tra Stato e Regione Sicilia sono state introdotte norme derogatorie in favore del Liberi Consorzi Comunali e delle Città metropolitane della Sicilia e in particolare l’articolo 38 quater della legge n. 58/2019, di conversione del Decreto Crescita, ha previsto la possibilità di poter adottare per l’anno 2019 un bilancio annuale, anziché per il triennio 2019-2021 e un ulteriore stanziamento di € 100 milioni in favore degli enti di area vasta della Sicilia. Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa solo grazie agli ulteriori trasferimenti di cui al citato articolo 38 quater e ad una ulteriore razionalizzazione della spesa ha adottato il bilancio di previsione solo l’11 dicembre 2019 e quindi ad esercizio quasi concluso, riuscendo però ad assicurare oltre le funzioni essenziali come il pagamento degli stipendi al personale dipendente e le rate dei mutui anche il regolare funzionamento degli Istituti scolastici superiori, la manutenzione dell’edilizia scolastica e della viabilità nonché lo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi e interventi per garantire una migliore fruibilità di palazzo La Rocca.“L’approvazione del rendiconto 2019 ci consentirà di approvare al più presto il bilancio di previsione 2019 – dice Piazza – e soprattutto rimettere in equilibrio i conti dell’ente oltre a programmare gli interventi finanziari necessari per la manutenzione e il funzionamento delle scuole nonché per la bonifica e la pulizia delle strade extraurbane comunali nell’ambito di un’azione di sussidiarietà nei confronti dei Comuni e pensare anche a momenti di promozione del territorio con la partecipazione ad alcune fiere e l’incentivazione del turismo fortemente penalizzato quest’anno dalla pandemia da coronavirus”.