Attualità

Ragusa, attivo servizio gratuito di supporto psicologico: ecco il numero

Ragusa - Il Comune di Ragusa in questo periodo di emergenza COVID-19 ha attivato un Servizio di Ascolto gratuito a disposizione della cittadinanza per fornire un supporto psicologico. A renderlo noto sono il sindaco Peppe Cassì e l’assessore al personale Ciccio Barone che in occasione di questo particolare periodo di emergenza sanitaria hanno disposto che tale Servizio di Ascolto sia fornito dalla dr.ssa Linda Sciacco, responsabile dell’Ufficio Ascolto del Comune di Ragusa. Per potere fruire di tale consulenza è possibile chiamare al numero 0932/676766 nelle giornate del lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 9,30 alle ore 12,30, e ogni giovedì, dalle ore 15 alle ore 17.