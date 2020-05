Attualità

Asp Ragusa, lettera di ringraziamento: grazie alla Neurologia di Vittoria

Ragusa, 16 maggio 2020 - Una lettera inviata al direttore generale dell’Asp quella di una paziente, da poco dimessa, che testimonia come nel reparto di Neurologia, “R. Guzzardi”- Vittoria, durante la sua degenza ha trovato, in primis, il dottore Antonello Giordano e la sua equipe, persone prima che professionisti, dotati di grande umanità, umiltà e rispetto. La lettera firmata della giovane paziente: Egregio Direttore, sento il bisogno di scriverle questa lettera perché è giusto che lei sappia come lavorano i dipendenti dell’Azienda Sanitaria di Ragusa. Nello specifico desidero, brevemente, raccontarle la mia esperienza personale.Circa due mesi fa sono stata ricoverata a Vittoria nel reparto di Neurologia. Ho registrato, da subito, un’accoglienza carica di umanità oltre che di professionalità. Tutti, e sottolineo tutti, hanno cercato di rassicurare me ed i miei cari, nonostante le mie condizioni si presentavano abbastanza complicate. Il Dott. Giordano, in particolare, ha capito sin da subito che bisognava fare indagini più specifiche per individuare il problema. E non si è dato tregua fino a quando non è riuscito a capire cosa avessi. Dopodiché è iniziato il percorso di cura specifico, in cui ho vissuto momenti bui e poveri di speranza.Ma, per mia fortuna, sono stata affiancata da un'equipe medica formata da persone speciali che, nonostante il covid-19 mi abbia tenuto lontano dai miei affetti più cari, sono riusciti a compensare questa mancanza con il loro supporto psicologico. Ad oggi, dopo la mia esperienza, posso dire che viviamo in una provincia dove la sanità funziona davvero. Ci tengo a far sapere la mia riconoscenza che provo per il dottore Giordano e la sua equipe. Un reparto che non ha nulla da invidiare a certe realtà. Anche questa provincia ha le sue eccellenze ed io posso gridarlo a voce alta.