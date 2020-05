Dieta pancia piatta in 3 giorni, menÃ¹ giorno per giorno: cibi si e cibi no

Salute e benessere

La dieta pancia piatta dei 3 giorni per dimagrire fino a 2 kg prevede una certosina attenzione ai cibi si ovvero che si possono mangiare e ai cibi no ovvero quelli rigorosamente vietati. La dieta pancia piatta dei 3 giorni aiuta a sgonfiare la pancia e a depurare l’organismo. Spesso la pancia gonfia è dovuta ad una irritazione del colon e per questo è bene consumare cibi che contengono sostanze probiotiche, cioè quei microorganismi ,come i fermenti lattici, capaci di ripristinare la flora intestinale. Ma vediamo quali sono i cibi sì da consumare nella dieta pancia piatta dei 3 giorni.I cibi ideali sono il pesce, le verdure cotte di colore verde (spinaci, bietole, cime di rapa), la zucca, la frutta fresca e il pesce cotto al forno, al cartoccio o al vapore. Ora vediamo quali sono i cibi no ovvero quelli vietati nella dieta pancia piatta dei 3 giorni. I cibi vietati sono gli snack salati, i fritti, le merendine e i cibi pronti, ricchi di grassi insaturi, di zuccheri e di sale. Anche i legumi ed in particolarei fagioli, i piselli, le lenticchie, il mais e alcuni cereali integrali come il farro e l’avena. Vietati anche tutti i grassi cotti (’olio extravergine d’oliva è l’unico condimento consentito, ma solo a crudo), le salse piccanti, il peperoncino e le spezie troppo forti, che possono avere un’azione infiammante dello stomaco.Ma vediamo ora cosa si mangia ongi giorno nella dieta pancia piatta dei 3 giorni in un esempio di menù completo. Primo giorno: colazione con uno yogurt magro senza zucchero, un kiwi, una o due tazze di the verde senza zucchero. Spuntino: una fetta di pane tostato o 2 fette biscottate. Pranzo: 60 grammi di pasta con 2 cucchiai di ricotta magra, 200 grammi piatto di carote cotte al vapore con un cucchiaino d’olio d’oliva. Merenda: una tazza di the verde e una pera. Cena: 120 grammi di merluzzo ai ferri, 200 grammi di zucchine al vapore con un cucchiaino d’olio, una fetta di pane tostato. Dopo cena: una tisana ai semi di finocchio.Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro, 100 grammi di uva, una o due tazze di the verde. Spuntino: una fetta di pane tostato o 2 fette biscottate. Pranzo: 70 grammi di riso integrale con un cucchiaino di parmigiano grattugiato e zucchine al vapore, 200 grammi di finocchi (crudi o cotti) con un cucchiaino di olio extravergine d’oliva. Merenda: una tazza di the verde e una mela. Cena: 120 grammi di petto di pollo ai ferri, 200 grammi di cavolfiore al vapore con un cucchiaino di olio d’oliva extravergine, una fetta di pane tostato. Dopo cena: una tisana ai semi di finocchio. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro, 4 biscotti secchi, una o due tazze di tè verde. Spuntino: una pera. Pranzo: 100 grammi di sogliola al vapore, 200 grammi di carote e finocchi con un cucchiaino di olio di oliva extravergine, una fetta di pane tostato.Merenda: una tazza di the verde, un kiwi. Cena: un piatto abbondante di passato di verdura o di zucca con un cucchiaino di parmigiano grattugiato, 200 grammi di bietole al vapore con un cucchiaino di parmigiano grattugiato, una fetta di pane tostato. Dopo cena: una tisana ai semi di finocchio. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo sempre di chiedere il parere del proprio medico prima di cominciare qualsiasi tipo di dieta. La dieta pancia piatta dei 3 giorni è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.