Salute e benessere

Dieta chetogenica per dimagrire, ecco lo schema settimanale

La dieta chetogenica è tra le diete più seguite per dimagrire velocemente. Si tratta di un regime alimentare che si basa sull’induzione della chetosi ovvero uno stato che porta l’organismo a bruciare i grassi dopo aver consumato lo zucchero. Proprio per questo motivo la dieta chetogenica è da sempre nota per il suo effetto dimagrante in poco tempo così come è nota anche come dieta non adatta a tutti. La dieta chetogenica prevde come prima cosa l’eliminazione dall’alimentazione quotidiana di glucidi, come pane, pasta, patate e prodotti a base di zucchero, ma anche latticini, legumi, frutta e verdure di colore arancione e rosso.Tra gli alimenti invece concessi nella dieta chetogenica ci sono carne, uova e pesce, assunti insieme ad altri integratori alimentari a base di vitamina e Omega 3. Infine è fondamentale bere molta acqua: almeno due litri al giorno. Questo regime alimentare – come abbiamo già sottolineato – è particolarmente controverso e nel corso degli anni ha stimolato accesi dibattiti fra gli esperti. Prima di tutto perché elimina sostanzialmente moltissimi alimenti dalla tavola, in secondo luogo perché non ammette nessun errore. Ma vediamo un esempio di menù completo giorno per giorno di una settimana della dieta chetogenica. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte intero con 4 fette biscottate Spuntino: 10 grammi di noci Pranzo: merluzzo bollito con verdure a scelta e mezza mela Spuntino: formaggio magro Cena: petto di pollo alla piastra con contorno di broccoli. Martedì: colazione con uno yogurt magro con un cucchiaio e mezzo di crusca d’avena Spuntino: 10 grammi di mandorle Pranzo: due uova sode con contorno di melanzane grigliate Spuntino: 2/3 fette di fesa di tacchino Cena: tonno al naturale con contorno di insalata. Mercoledì: colazione con un tè verde con mangiata di semi di zucca Spuntino: yogurt magro Pranzo: hamburger magro cotto ai ferri con insalata Spuntino: frutta secca a piacere Cena: sgombro con contorno di fagiolini bolliti e pomodorini. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte intero o tè verde Spuntino: un pezzo di parmigiano Pranzo: insalata di polipo Spuntino: yogurt magro bianco Cena: tacchino grigliato con contorno di pomodori all’insalata. Venerdì: colazione con un succo di arancia e frutta secca Spuntino: una manciata di mandorle Pranzo: alici marinate e verdura grigliata Spuntino: yogurt intero Cena: sgombro con contorno di carciofi bolliti. Sabato: colazione con uno yogurt intero con quadratino di cioccolato fondente Spuntino: mandorle con tè verde Pranzo: fiocchi di latte magro e insalata di pomodori Spuntino: panino con carne magra di tacchino Cena: filetto di cavallo con contorno di verdura a piacere.Domenica: colazione con un bicchiere di latte parzialmente scremato e un panino con prosciutto crudo Spuntino: pezzo di parmigiano Pranzo: carne di vitello con contorno di verdura a piacere e mezza mela Spuntino: yogurt bianco magro Cena: alimento proteico a scelta tra carne, affettati, pesce. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta. La dieta chetogenica è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie importanti e alle donne in gravidanza.