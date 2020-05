Modica, affitti commerciali: da oggi i 163 primi pagamenti

Economia

Modica - Sono cominciati questa mattina i pagamenti degli affitti commerciali per i primi 163 aventi diritto compresi tra la lettera A e C. Nei prossimi giorni partiranno anche gli altri mandati che comprenderanno anche i nominativi che sono stati inseriti a seguito di proroga chiesta dalla CNA e dai gruppi di ristoratori che avevano espresso tale richiesta nel corso di confronto online avuto con il Primo Cittadino modicano. Mercoledi sono scaduti i termini per la presentazione degli eventuali ricorsi.“Sono circa 600 le attività commerciali che potranno usufruire del contributo per il pagamento degli affitti di marzo e aprile, manovra parallela a quella già saldata degli affitti di civile abitazioni. Siamo soddisfatti – commenta il Sindaco – dell’esito del provvedimento e della tempistica che abbiamo impiegato per dare il via ai pagamenti. Per tutti coloro che dovessero trovare difficoltà nella riscossione a causa di Iban non corretto, potranno recarsi presso gli sportelli di un qualsiasi punto Unicredit di Modica e ritirare quanto atteso”.