Economia

A Ragusa si riasfaltano le strade: ecco dove da lunedì 18 maggio

Ragusa - Piano di asfaltatura a Ragusa. Riprendono lunedì 18 maggio i lavori di ripavimentazione delle strade della città. Il Servizio viabilità del Settore IV - Gestione del Territorio - rende noto che lunedì 18 maggio prenderanno il via i lavori di ripavimentazione del manto stradale del tratto in uscita dalla città di viale delle Americhe, fino alla rotatoria di via Aldo Moro, e comprenderà anche via Spampinato, via Falcone ed un tratto di via Togliatti. Per questo motivo il Comando della Polizia Municipale ha emanato l’'ordinanza n.98/T con la quale si dispone la chiusura parziale di viale delle Americhe, nel tratto viale Europa -Via Moro (rotatoria Banca Intesa San Paolo), nelle giornata del 18 e 19 maggio, dalle ore 7 alle ore 17.Verrà garantito il transito dei mezzi di soccorso e quelli pubblici. “Dopo la pausa forzata, dovuta alla emergenza sanitaria, dei lavori che rientrano nel Piano di asfaltature delle strade del territorio comunale predisposto da questa Amministrazione comunale – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Gianni Giuffrida – riprendono gli interventi, già appaltati, di rifacimento della pavimentazione stradale di numerose vie del territorio comunale.Intanto, come già comunicato, al fine di proseguire con nuovi lavori di manutenzione straordinaria in altre arterie comunali, abbiamo pubblicato l’avviso di una nuova gara d’appalto con un importo a base di gara di € 1.500.00,00 il cui termine di prestazione delle offerte è stato fissato per il 27 maggio prossimo”.