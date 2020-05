Coronavirus Marina di Ragusa: ecco come avere i buoni spesa

Attualità

Ragusa - Incrementato il servizio a favore dei residenti di Marina di Ragusa impossibilitati a svolgere la procedura, via e-mail, per presentare l’istanza dei buoni spesa (Misure di sostegno all'emergenza socio-assistenziale da Covid-19 ai sensi della Del. della G.R.n.124 del 28/03/2020 e sui e modifiche ed integrazioni a valere su Fondo Sociale Europeo). A renderlo noto è l’assessore allo Sviluppo di comunità e Protezione Civile Giovanni Iacono che ha disposto che tale servizio, che è stato reso presso la delegazione di Marina di Ragusa soltanto ogni martedì e giovedì, dalle ore 9 alle ore 12, sia invece svolto sempre dai giovani del Servizio Civile Universale di stanza presso il presidio di Marina, nello stesso orario, dal lunedì al venerdì.Si ricorda quindi esclusivamente ai residenti nella frazione balneare impossibilitati a presentare la richiesta dei buoni spesa, tramite e-mail, che potranno presentarsi presso la delegazione di Marina muniti di copia del documento di riconoscimento in corso di validità da allegare all’istanza.