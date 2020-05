Dieta per dimagrire a maggio: ecco il menÃ¹ per perdere fino a 3 kg

Salute e benessere

Dieta per dimagrire a maggio: ecco il menù per perdere fino a 3 kg Dieta per dimagrire a maggio: ecco il menù per perdere fino a 3 kg

La dieta per dimagrire a maggio fino a 3 kg in 5 giorni si basa sul consumo di yogurt ogni giorno. E’ una dieta ideale dopo la quarantena ed ottima per prepararsi alla tanto attesa prova costume. La dieta per dimagrire con lo yogurt è una dieta fresce ed ipocalorica ideale in questo periodo dell’anno. Si tratta di un regime alimentare ipocalorico, disintossicante e depurativo, proveniente dall’America, realizzato dall’esperta del benessere Jeannie Mai, coadiuvata da uno staff di nutrizionisti, che non va utilizzato in maniera consecutiva per più di una settimana.La dieta per dimagrire a maggio con lo yogurt non prevede il calcolo delle calorie ed è ricchissima di fermenti lattici che aiutano l’equilibrio intestinale, ripristinano la flora batterica, rinforzano le difese immunitarie e riducono il gonfiore addominale. Lo yogurt è prezioso per il suo apporto di proteine magre, facilmente digeribili, di sali minerali (fosforo, potassio, zinco, iodio, magnesio), vitamine Ae B, niacina, acido pantotenico e folico, senza dimenticare il calcio che rafforza le ossa, limitando i rischi di osteoporosi. Ma vediamo nel dettaglio, giorno per giorno, cosa si mangia nella dieta per dimagrire con lo yogurt.Lunedì: pranzo con 300 grammi di yogurt magro al naturale e un’insalata verde abbondante (200 grammi ) con aggiunta di cetrioli e/o ravanelli; a cena: un piatto abbondante di minestrone di verdure, 300 grammi di yogurt magro, 2 gherigli di noce. Martedì: pranzo con 50 grammi di riso integrale in insalata con 1 scatoletta di tonno al naturale, 200 grammi di pomodori in insalata; a cena: 300 grammi di yogurt magro al naturale e 2 frutti di stagione. Mercoledì: pranzo con 200 grammi di merluzzo al vapore con un piatto abbondante di carote e finocchi; a cena: 300 grammi di yogurt magro con una macedonia di frutta di stagione. Giovedì: pranzo con 150 grammi di salmone alla griglia con succo di limone e prezzemolo, 200 grammi di cavolfiore al vapore; a cena: 300 grammi di yogurt magro con 150 grammi di frutti di bosco e un cucchiaio di corn flakes non zuccherati.Venerdì: poranzo con 50 grammi di riso integrale con asparagi al vapore e 200 grammi di insalata verde; a cena: 300 grammi di yogurt e una macedonia di agrumi, kiwi e fragole. Tutti i giorni nella dieta per dimagrire a maggio appena svegli bisogna bere un bicchiere di acqua a temperatura ambiente. A colazione: 200 grammi di yogurt magro al naturale, un cucchiaio di crusca o cereali integrali senza zucchero e sorseggiando una tazza di thè verde o una tazzina di caffè non zuccherati. Spuntino: una tazza di the verde non zuccherato. Merenda: un frutto di stagione. Prima di dormire, tutti i giorni va bevuta una tazza di camomilla o tisana, accompagnandola con 3 prugne secche. Come sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista prima di seguire questa o qualsiasi altra dieta soprattutto se si soffre di patologie importanti. La dieta per dimagrire a maggio è vietata a chi soffre di bieìabete o altre patologie e alle donne in gravidanza.