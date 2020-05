Dieta per dimagrire 5 chili: menÃ¹ facile giorno per giorno

Salute e benessere

Dieta per dimagrire 5 chili: menù facile giorno per giorno

La dieta per dimagrire fino a 10 kg è facile e prevede una grande varietà di alimenti semplici e facilmente reperibili. La dieta per dimagrire prevede anche una regolare attività fisica da seguire almento 4-4 volte a settimana. Ma vediamo cosa si mangia nella dieta per dimagrire fino a 10 kg velocemente e dopo la quarantena legata all’emergenza coronavirus che ha costrtto molti italiani a stare a casa. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, due gallette di riso con 2 cucchiaini di composta di mele + 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: una fetta di pane integrale tostata con 30 gr di prosciutto cotto. Pranzo: omelette di 3 albumi con un cucchiaino di olio e 150 gr di spinaci o zucchine + un frutto a scelta da 150 grammi tra arancia, fragole, melone, kiwi, pesca. Merenda: due fette di ananas. Cena: asparagi cotti o spinaci con un cucchiaino di olio, 150 gr di petto di pollo o petto di tacchino con succo di limone e un cucchiaino di olio.Martedì: colazione con 200 ml latte scremato o di soia, 2 gallette con un cucchiaino di miele o 2 di marmellata, 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: un cetriolo + 3 fette di prosciutto cotto o petto di tacchino. Pranzo: 100 gr di pesce bianco a scelta con spinaci o asparagi o funghi stufati in un cucchiaio raso di olio o burro. Merenda: uno yogurt magro bianco da 125 grammi, un frutto a scelta da 100 grammi tra arancia, fragole, melone, kiwi, pesca. Cena: 112 gr di tonno al naturale con un cucchiaino di olio, zucchine trifolate con menta e un cucchiaino di olio + un kiwi o una fetta di ananas o 6-7 fragole.Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, due cucchiai di fiocchi di avena, 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero . Spuntino: una fetta di pane integrale tostata con 30 gr di prosciutto cotto. Pranzo: zucchine o melanzane grigliate con 200 gr fiocchi di latte + un cucchiaino di olio e mezza banana. Merenda: pancake di mezza banana + un uovo cotto in 5 grammi di burro. Cena: un hamburger di manzo da 100 grammi + funghi in padella con un cucchiaino di olio. 3 mandorle. Giovedì: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, due cucchiai di fiocchi di avena, 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: una galletta di riso con 4 fette di bresaola. Pranzo: carpaccio di tonno o pesce spada gr. 100 + asparagi con un cucchiaino di olio o burro. Merenda: 150 grammi di yogurt greco bianco scremato, sedano o carote crude o cetrioli crudi. Cena: zucchine saltate in padella con un cucchiaio di olio (gr. 200) + omelette di 3 albumi +100 grammi tra arancia, fragole, melone, kiwi, pesca.Venerdì: colazione on un bicchiere di latte scremato o di soia, 2 gallette con un cucchiaino di miele o 2 di marmellata, 3 mandorle, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: una galletta di riso con 50 gr di prosciutto cotto. Pranzo: un hamburger di manzo o di pollo + 200 gr spinaci al vapore + un cucchiaio di olio e un frutto a scelta. Merenda: 80 grammi di ricotta con cannella e dolcificante. Cena: un finocchio lesso e condito con un cucchiaino di burro o olio + 130 gr. orata o merluzzo a piacere. Sabato: colazione con un bicchiere di fragole o ciliegie o kiwi +150 grammi di yogurt greco bianco scremato. Spuntino: una galletta con 3 fette di prosciutto cotto. Tazza di tè verde senza zucchero. Pranzo: 112 gr tonno al naturale con 250 gr di zucchine trifolate , origano e un cucchiaio di olio + mezza mela. Merenda: 200 ml di latte scremato + mezza mela. Cena: carpaccio di 100 grammi di bresaola + 200 gr di funghi trifolati con un cucchiaino di olio o asparagi + 3 mandorle.Domenica: colazione con un bicchiere di latte scremato o di soia, 2 cucchiai di fiocchi di avena, caffè o tè a piacere senza zucchero. Spuntino: un uovo sodo. Pranzo: una fetta di pane integrale da 25 grammi, 150 gr pesce bianco a piacere con un cucchiaino di olio, erbette e spezie con contorno di spinaci bolliti, mezza arancia. Merenda: un tè verde senza zucchero e due noci. Cena: un piatto di pasta integrale con pomodoro fresco o un panino farcito come si vuole oppure una coppa di gelato con panna oppure una pizza marinara. Come facciamo sempre nelle diete pubblicate sul nostro sito raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico di famiglia. La dieta per dimagrire non è adatta a tutti ed in particolare alle persone che soffrono di diabete o altre patologie.