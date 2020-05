Dieta contro emorroidi e stipsi: ecco cosa mangiare

Salute e benessere

La dieta contro le emorroidi e la stipsi prevede il divieto assoluto di una grande varietà di alimenti che dovranno essere sostituiti da fibre contenute in frutta e verdura. Chi soffre di emorroidi soffre di stipsi, una delle cause principali di questo fastidioso disturbo. Ma cosa si mangia nella dieta contro le emorrodie e la stipsi? Si deve mangiare tanta frutta e verdura ma soprattutto crusca nella quale il contenuto di fibra è piuttosto elevato. Oltre alle fibre, sono poi da previlegiare anche: alimenti ricchi di ferro. La ragione è semplice, infatti le emorroidi possono causare una ingente perdita di questo minerale con il sanguinamento.Anche la dieta può aiutare a rimpinguarne le risorse attraverso il consumo di fegato di bovino e frattaglie, cozze e molluschi, uova, alcuni pesci come la spigola o il branzino, carne di cavallo, legumi secchi (ceci, fave, fagioli, lenticchie), frutta secca in guscio (mandorle, noci, pistacchi eccetera) o frutta secca come datteri, albicocche, prugne che ne sono tutti, ricchi. Fra i migliori cibi contro le emorroidi vi è poi il melone, mentre, seppure senza una specifica indicazione per questa patologia, sono anche consigliati alimenti che contengono vitamina C, come il limone e gli agrumi, o acido citrico che sono utili per aumentare l’assorbimento del ferro nell’organismo.Dunque, meglio una goccia di limone sulla bistecca ai ferri o nell’insalata al posto dell’aceto. Olio: d’oliva, di semi di lino e aceto di mele. Sono questi i condimenti ad hoc da usare a ogni pasto per condire l’insalata, insaporire le zuppe e le pietanze. Spezie: in particolare zenzero, aglio e cipolla perché favoriscono la scissione della fibrina. Ossia di una proteina utilizzata nella coagulazione del sangue che aiuta a riparare traumi e lesioni a livello dei tessuti, degli organi e delle arterie. Mai esagerare però, perché può succedere che l’organismo manifesti una “iper-reazione”; accumulando troppa fibrina si potrebbe infatti stimolare l’infiammazione delle arterie, in particolare a livello anale.Frutta: sono da privilegiare le bacche di ribes rosso e nero le quali sono ricche di vitamina C, rutina e minerali. Particolarmente benefico per le emorroidi è il succo. Contengono poi anche una piccola quantità di acidi grassi GLA che, producendo prostaglandine, controllano il dolore correlato a questa patologia. Insomma, nell’apporto idrico quotidiano dovrebbero essere inclusi anche uno o due bicchieri di succo di ribes nero o rosso. Succhi di frutta: meglio quello di ciliegie, more e mirtilli perché quelli rossi o blu contengono alcune sostanze come gli antociani e le proantocianidine che riducono il gonfiore e le dimensioni delle emorroidi, tonificando e rafforzando le vene.Questi succhi vanno bene anche mescolati in parti uguali con del succo di mela. Infine vediamo quali sono gli alimenti vietatai nella dieta contro emorroidi e stipsi:. Sono da evitare tutti gli alimenti a basso contenuto di fibre, perché non favoriscono il transito intestinale e causano costipazione e stitichezza, deleteria per le emorroidi. Vanno dunque eliminati dalla dieta o limitati al massimo pasta e pane bianco, prodotti da forno non integrali (snack, torte e merendine); insaccati (salami); crostacei e formaggi troppo stagionati; cibi troppo piccanti come il peperoncino o irritanti per la mucosa anale (caffè, alcool, cioccolato) che rischiano di provocare attacchi di diarrea, aggravando la situazione generale.