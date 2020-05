Rimedi naturali

Tisane contro meteorismo: ecco quale bere ogni giorno

Le tisane contro il meteorismo sono diverse e sono un ottimo rimedio contro il fastidioso disturbo intestinale che provoca anche gonfiore addominale. Le tisane contro il meterorismo sono diverse e sono ottimi rimedi naturali. ma vediamo quali sono quelle più consigliate contro il meteorismo. Le tisane ideali contro il meteorismo sono: la tisana di finocchio, di cumino, di melissa e quella alla camomilla in quanto possiedono alcune caratteristiche pro-digestive e agiscono contro il gonfiore addominale. Ma vediamo nel dettaglio le proprietà di queste tisane.In particolare:il finocchio, stimolando l'attività biliare, è usato anche contro la dispepsia ed ha anche proprietà diuretiche. Il fitocomplesso è composto da fencone e da anetolo, appartenenti alla categoria di mono e sesquiterpeni. Il cumino (Cuminum cyminum) vanta proprietà carminative e digestive ed è un ottimo rimedio naturale contro crampi addominali e gonfiori legati al meteorismo. Si consiglia una tisana a base di cumino a fine pasto, per favorire la corretta digestione. La melissa (Melissa officinale) ha anch’essa proprietà carminative, riuscendo i diminuire i gas intestinali.La melissa va menzionata anche per le sue capacità antispasmodiche, calmanti ed è inserita in molte formulazioni per indurre il sonno. Considerando che concause del meteorismo sono lo stress e l’ansia, la melissa è sicuramente una droga molto utile per rilassare gli organi e la mente. La camomilla (Matricaria recutita) ha potenzialità carminative, essendo in grado di togliere l'aria dallo stomaco e dall'intestino, diminuisce i dolori addominali ed i crampi. Ha proprietà antispasmodiche, antinfiammatorie, spasmolitiche e antibatteriche.