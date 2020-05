Italia

Bonus da 600 euro per lavoratori agricoli ad aprile e maggio: ecco a chi spetta Bonus da 600 euro per lavoratori agricoli ad aprile e maggio: ecco a chi spetta

Roma - Il bonus da 600 euro per lavoratori agricoli confermato nel nuovo Decreto di Rilancio approvato ieri sera dal Consiglio dei Ministri. Il bonus da 600 euro spetta per il mese di aprile anche ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità. Infine, il bonus è riconosciuto per i mesi di aprile e maggio (600 euro per ciascun mese) più in generale “a individuati lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, sempre che non siano titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente e non siano titolari di pensione”.Indennità per i lavoratori agricoli: per gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché, l’indennità per il mese di aprile 2020 sarà pari a 500 euro per il mese di aprile 2020. Possono accedervi soggetti che: possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente; non siano titolari di pensione.