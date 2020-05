Bonus colf e badanti da 1000 euro: ecco a chi spetta e come fare domanda

Italia

Roma – Il bonus colf, badanti e lavoratori domestici da 1000 euro in 2 mesi è stato confermato per la Fase 2 nel Decreto di Rilancio approvato dal Consiglio dei Ministri e sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale. Nel nuovo decreto queste categorie di lavoratori, escluse dal Decreto Cura Italia, avranno diritto ad un seostegno economico che sarà erogato dall’Inps. Ma a chi spetta il bonus colf, badanti e lavoratori domestici?Possono usufruire di questo bonus Inps colf, badanti e lavoratori domestici che: non convivono con il datore di lavoro; hanno in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro, per una durata complessiva superiore a 10 ore; hanno subito una comprovata riduzione di almeno il 25% dell’orario complessivo di lavoro a causa dell’emergenza epidemiologica da covid-19; non percepiscono le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 38 del decreto Cura Italia (dl 17 marzo 2020, n. 18), ossia i bonus partite IVA, autonomi, lavoratori stagionali, agricoli e dello spettacolo e collaboratori coordinati e continuativi, e in attuazione dell’articolo 44 del medesimo decreto; non sono percettori della NASPI;non beneficiano del Reddito di emergenza; non sono titolari di pensione, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222; non hanno un rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.I percettori del Reddito di cittadinanza possono richiedere l’indennità per lavoratori domestici fino al raggiungimento della somma complessiva del bonus, se l’importo del Rdc è inferiore. Secondo il Decreto di Rilancio il bonus da 500 euro al mese si potrà richiedere solo per i mesi di aprile e maggio 2020. Il bonus sarà erogato dall’Inps dopo una richiesta che potrà essere presentata anche negli Istituti di Patronato. Con ogni probabilità sarà predisposto un apposito modello bonus colf e badanti domanda.