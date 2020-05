Bandiera Blu 2020 per Marina di Ragusa: arriva in maniera telematica

Economia

Ragusa - Come già preannunciato alle 11 di oggi, giovedì 14 maggio, si è svolta la cerimonia di consegna in maniera telematica della Bandiera Blu 2020 che è stata attribuita per l’edizione n. 34 dalla Fee, ong danese Foundation for Environmental Education, a Marina di Ragusa. A ritirare simbolicamente tale riconoscimento è stato il vice sindaco Giovanna Licitra in video collegamento con gli organizzatori dell’evento.La "Bandiera Blu 2020 per la nostra frazione balneare ragusana è la garanzia della qualità delle acque del nostro mare, delle nostre spiagge, dei servizi offerti, delle misure di sicurezza adottate e dell’educazione ambientale del nostro territorio.