Ricetta crispelle di riso: dolci siciliani

La ricetta delle crispelle di riso è facile sa seguire. Le crispelle sono un dolce semplice e buono da mangiare in qualsiasi periodo dell’anno. Ma vediamo quali sono gli ingredienti che occorrono: 300 g di ris, 10 gr. di lievito di birra, latte, zucchero a velo, cannella in polvere, olio di semi di arachidi. Ora vediamo come si preparano: versate in una casseruola il riso, 5 decilitri di latte, altrettanta acqua, un pizzico di sale. Mettete la casseruola sul fuoco e fate prendere il bollore, poi trasferitela in forno a calore moderato e toglietela solo quando il liquido si sarà completamente asciugato.Poi versate il riso una grande terrina, unitevi il lievito disciolto in un cucchiaio di latte, amalgamate bene e dopo aver coperto il recipiente mettetelo in un luogo tiepido per almeno un'ora. Poi versate abbondante olio in una grande padella, scaldatelo bene e poi versate il composto di riso con le porzioni, servendovi di un cucchiaio. Fate dorare le crespelle e adagiate a sgocciolare su assorbente. Infine spolverate di zucchero a velo mescolato con un po' di cannella in polvere.