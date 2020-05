Modica, riapre villa Silla: un polmone verde in città

Attualità

Modica - Grazie ad un protocollo d’intesa siglato tra il Comune di Modica e l’Associazione FabLab, riaprirà a breve la villetta comunale di Via Silla. Un polmone verde nel cuore del popoloso quartiere che, dopo anni di chiusura e atti vandalici, tornerà ai fasti del passato grazie a questo schema che consegna a titolo gratuito la struttura all’Associazione FabLab per i prossimi 8 anni. In cambio l’associazione concessionaria si impegna ad effettuare tutti i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, il restauro delle strutture esistenti, l’arricchimento dell’arredo pubblico e del verde. Inoltre provvederà al servizio di custodia e sorveglianza della villetta che purtroppo è stata spesso teatro di episodi vandalici.La proposta della Fab Lab è stata pubblicata, come da regolamento, sul sito del Comune dal 16 al 27 aprile per dare la possibilità ad altri di presentare proposte alternative o migliorative. “Siamo soddisfatti di questa conclusione – commenta il Sindaco di Modica – perché da un lato restituiamo alla Città una preziosa area di svago per giovani e famiglie e dall’altro diamo modo ad alcuni giovani imprenditori modicani di mettersi in gioco portando avanti le loro idee. Il Comune verrà sgravato dai costi relativi alla manutenzione, alla sorveglianza e all’apertura, la FabLab potrà utilizzarla anche per l’organizzazione di eventi, laboratori artigianali anche in collaborazione con le scuole e curerà il servizio ristoro al suo interno.Una soluzione ottimale che accontenta tutti e che riaprirà al pubblico un punto di riferimento per tutto il quartiere ed in particolare per i giovani che avranno un’opportunità di crescita sociale. Il Comune di Modica, nel corso dell’anno, effettuerà ispezioni periodiche per controllare il regolare rispetto delle clausole contrattuali”.