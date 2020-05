Attualità

Due morti sul lavoro a Ragusa, il sindaco proclama il lutto cittadino Due morti sul lavoro a Ragusa, il sindaco proclama il lutto cittadino

Ragusa - Due incidenti sul lavoro a Ragusa in altrettante aziende della città hanno fatto segnare il tragico bilancio di due morti. Il primo cittadino Peppe Cassì appresa la triste notizia proclama il lutto cittadino. “Ancora frastornati dall’emergenza covid, che lega insieme crisi sanitaria, sociale ed economica – dice il sindaco Cassì -con un’ansiosa e comprensibile smania di ripartenza, nelle ultime ore abbiamo vissuto tragedie buie e inaspettate. Ben due vittime di incidenti sul lavoro, che diventano “quasi” tre considerando il suicidio, all’interno del suo locale, da parte di un barista di un comune vicino.Tre uomini, tre tragedie, tre famiglie devastate in un solo giorno, scappato via frenetico come accade da settimane a questa parte. Con la Giunta municipale abbiamo condiviso la decisione di proclamare il lutto cittadino per queste vittime: doveroso unirci al cordoglio dei loro cari”.