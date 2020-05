Sicilia

Mafia, maxi blitz contro le cosche: arresti in tutta Italia Mafia, maxi blitz contro le cosche: arresti in tutta Italia

Palermo, 12 mag. - Dalle prime luci dell'alba, militari del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, con il supporto del Comando Provinciale di Palermo e di altri Reparti sul territorio nazionale, stanno dando esecuzione a ordinanze di custodia cautelare e sequestro preventivo, emesse dal Gip presso il Tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 91 persone, nonchè di un vasto patrimonio immobiliare e mobiliare del valore di circa 15 milioni di euro.Le operazioni sono in corso in Sicilia, Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Marche e Campania. Impegnati 500 uomini delle Fiamme Gialle, con l'appoggio di un mezzo aereo e di unità cinofile addestrate per la ricerca di armi, stupefacenti e valuta.