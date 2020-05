Dieta da seguire per 3 giorni e dimagrire in modo veloce: ecco come

Salute e benessere

La dieta da seguire per 3 giorni e dimagrire in modo veloce si basa principalmente sul consumo delle zucchine. E’ una dieta lampo depurativa che oltre a consentire l’eliminazione delle tossine, fa perdere circa 2 chiliin modo veloce e senza fatica. Ma prima di vedere un esempio di menù completo dei 3 giorni per dimagrire in modo veloce raccomandiamo di consultare il proprio medico o uno specialista prima di seguire questa dieta o qualsiasi altro regime alimentare dietetico.La dieta lampo dei 3 giorni è vietata a chi soffre di diabete o altre patologie. Ora vediamo cosa si mangia giorno per giorno nella dieta da seguire per 3 giorni e dimagrire in modo veloce. Primo giorno: colazione con uno yogurt magro e, a scelta, caffè o tè senza zucchero. Spuntino: un frutto. Pranzo: zucchine al vapore con un’insalata mista. Merenda: un frutto a scelta o uno yogurt magro. Cena: un piatto di riso integrale con zucchine al vapore e un’insalata. Secondo giorno: colazione con uno yogurt magro e cereali integrali con un caffè senza zucchero. Spuntino: frutta mista. Pranzo: zucchine al vapore e minestrone di verdure.Merenda: un frutto. Cena: pesce bianco ai ferri e zucchine al vapore. Terzo giorno: colazione con uno yogurt magro, due biscotti integrali, caffè o tè senza zucchero. Spuntino: un frutto. Pranzo: zucchine al vapore con legumi e patate lesse. Merenda: un frutto. Cena: zucchine al forno, un uovo sodo e insalata mista. Per dimagrire in modo veloce con la dieta dei 3 giorni bisogna bere ogni giorno almeno un litro di acqua e tisane drenanti al finocchio o tarassaco. Per qualsiasi tipo di dieta è sempre opportuno rivolgersi ad uno specialista in grado di consigliare le giuste combinazioni di alimenti, con le giuste quantità.