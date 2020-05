Reddito di emergenza 2020 fino a 880 euro nel decreto Rilancio: ecco a chi spetta

Italia

Roma – Il reddito di emergenza 2020 fino a 800 euro per 3 mesi e per chi non ha percepito nulla durante l’emergenza coronavirus. E’ quanto prevede il Decreto Rilancio di maggio (ex Decreto Aprile), il terzo provvedimento economico, dopo il Cura Italia e il decreto Liquidità, che dovrà confermare tutti i provvedimenti tra cui il Reddito di Emergenza, bonus e aiuti e introdurre nuove misure più calzanti di sostegno a lavoratori, famiglie e imprese.Il Reddito di emergenza 2020 farà capolino da maggio con una indennità economica, tra i 400 e gli 800 euro per tre mesi (maggio, giugno, luglio) destinato a chi non ha al momento alcuna forma di sostegno sociale. Sarà appunto erogato in 2 quote, tra i 400 e gli 800 euro. Per quanto riguarda i requisiti, sono previsti: un Isee inferiore a 15 mila euro, un patrimonio fino ai 10 mila (che aumenta fino a 25 mila euro in presenza di disabili nel nucleo), oltre alla residenza in Italia obbligatoria.