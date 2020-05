Bonus colf e badanti, 1000 euro in 2 mesi nel decreto rilancio: ecco a chi tocca

Italia

Roma – Bonus colf e badanti da 500 euro oer due mesi. E’ previsto nel decreto di Rilancio che dovrebbe essere approvato presto dal Governo. Si tratta di buone notizie anche per i lavoratori domestici e badanti. In particolare, come riportato nella bozza del decreto rilancio, “ Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un’indennità mensile pari a 500 euro, per ciascun mese”.In tutto quindi 1.000 euro. Questo purché questi collaboratori domestici non convivano con il datore di lavoro. Si attende l’approvazione del provvedimento da parte del Consiglio dei Ministri che è slittato più volte nell’arco delle ultime settimane per varie controversie tra le forze politiche e il Ministero dell’Economia in merito all’entità dello scostamento di bilancio, al reddito di emergenza e alle misure per piccole e medie imprese. Il terreno di scontro nell’ultimo vertice di maggioranza del 4 maggio è stato perlopiù sul sostegno alle imprese e reddito di emergenza.