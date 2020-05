Italia

Bonus affitti 2020 a maggio nel decreto rilancio: ecco a chi spetta Bonus affitti 2020 a maggio nel decreto rilancio: ecco a chi spetta

Roma – Bonus affitti 2020 per le imprese con un fatturato in diminuizione ad aprile di almeno il 50%. Pare sia in arrivo nella prossima Maxi-manovra un bonus affitti. In particolare nel decreto di Rilancio si prevede un credito d’imposta nella misura del 60% del canone mensile di locazione, leasing, o concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.Questo credito d’imposta è destinato a chi esercita attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, a condizione che i soggetti locatari abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di aprile 2020 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.Per le strutture alberghiere invece il credito è previsto a prescindere dal volume di affari registrato nel periodo d’imposta precedente.