Economia

Fase 2 coronavirus Ragusa e le riaperture di lunedì 18 maggio: ecco quali Fase 2 coronavirus Ragusa e le riaperture di lunedì 18 maggio: ecco quali

Ragusa - Da lunedì 18 maggio, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, potranno riaprire anche tutte le attività della ristorazione (ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pub) e dei servizi alla persona (acconciatori e centri estetici). “E’ finalmente arrivata – sottolinea il presidente territoriale Cna Ragusa, Giuseppe Santocono – la notizia tanto attesa. Come Cna, esprimiamo la nostra grande soddisfazione per la decisione assunta ieri dal Governo nazionale e dai governi regionali, compreso quello della Sicilia. È un risultato al raggiungimento del quale anche la nostra associazione ha contribuito, in modo determinante, con un’azione continua e decisa svolta in tutte le sedi istituzionali, sia nazionali che regionali”.“A questo punto – aggiunge il portavoce territoriale Cna acconciatori, Guglielmo Trovato – si tratta di ottenere l'emanazione, nel più breve tempo possibile, di linee guida chiare, semplici e precise alle quali le imprese dei settori interessati possano adeguarsi per mantenere alti indici di sicurezza contro la diffusione del Covid-19”. E Stefania Modica Belviglio, portavoce territoriale Cna estetica, prosegue: “Siamo pronti a fare del nostro meglio affinché ci si possa adeguare a questi nuovi protocolli. Come sempre la nostra organizzazione è al fianco delle imprese associate per la consulenza e l’assistenza necessaria a gestire questa fase così delicata della ripartenza”.