Aeroporto Comiso, fissata una data per ritorno alla normalitÃ 

Aeroporto Comiso, fissata una data per ritorno alla normalità

Comiso - “ Ho avuto il piacere di accompagnare i due nuovi membri del cda, di cui uno presidente Soaco, l’altra consigliera, per un giro all’aeroporto – spiega il Sindaco – ma ancor di più, per far loro visitare la parte più importante che è l’ex area Usaf di proprietà del comune dal gennaio 2019. Un’area che, assieme alla struttura aeroportuale, costituisce il vero volano dell’economia con la reale occasione per creare il cargo. Il dott. Mistretta si è espresso molto positivamente davanti ad un tale patrimonio immobiliare, mettendo sul tavolo già diverse idee partendo proprio dalla piattaforma cargo sulla quale l’amministrazione si è già portata avanti con studi economici e giuridici e ingegneristici che ne costituiscono lo step fondamentale per arrivare, in fine, al bando per la realizzazione con project financing.L’obbiettivo – ancora il sindaco- è quello di far diventare sia l’aeroporto, sia il cargo, il centro nevralgico della nostra isola, sia per incremento turistico, sia per la possibilità di esportare in poche ore il nostro prodotto nei mercati europei. Le ZES, infine, faranno il resto poiché, grazie alle misure economiche previste, e vantaggiose, incentiveranno grossi imprenditori ad investire. Di questo – commenta Maria Rita Schembari – ne siamo sicuri sia io, sia il dott. Mistretta, sia l’avvocato Giudice e l’amministratore delegato di Soaco, il dott. Rosario Dibennardo.Sono sempre più convinta – conclude il primo cittadino – della scelta operata in merito al nome del presidente e della consigliera poiché, l’esperienza di Mistretta che ha gestito prima come presidente, poi come amministratore delegato, la società di gestione dell’aeroporto di Palermo, sarà il vero e reale salto di qualità che tutti si auguravano. Perché oggi, essere legato ad un territorio, significa conoscere le dinamiche a livello regionale, nazionale ed europeo, uscendo del tutto da logiche quasi campanilistiche e visioni territoriali che si rivelerebbero, alla fine, anguste.