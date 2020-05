Coronavirus, in Svizzera riaprono scuole e negozi

Dal mondo

Berna, 12 mag. - In Svizzera inizia da oggi un progressivo allentamento delle misure restrittive, anche se il livello di allarme per la pandemia di coronavirus, in base alla scala di rischio, rimane "straordinario". Si comincia con la riapertura delle scuole elementari e secondarie inferiori e il ritorno nelle classi degli studenti fino a 15 anni di età. Riapertura consentita anche per negozi, mercati, musei, biblioteche e ristoranti, purchè vengano rispettate le "misure di precauzione" stabilite.Nel Paese, secondo il conteggio della Johns Hopkins University, sono stati registrati 30.305 casi di coronavirus, con 1.833 decessi.