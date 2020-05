Cultura

In un momento particolare come questo, ci ritroviamo a vivere qualcosa di completamente nuovo. Le nostre abitudini si sono trasformate. I rumori che abitano il quotidiano si sono indeboliti e le nostre case sono diventate piccoli eremi. Questo spazio di silenzio è qualcosa di nuovo per molti di noi. Può creare timore e incertezza. Ma può diventare anche uno spazio rassicurante, una forza che apre a nuovi modi di vedere e pensare, strumento con cui recuperare le parti più autentiche di noi.Prendere respiro dal mondo non vuol dire rinunciare a godere di ciò che ci sta intorno ma, viceversa, può essere l'occasione per focalizzare il proprio sguardo su se stessi e sugli altri con maggiore chiarezza, con profonda attenzione. E' quello che suggeriscono le parole che gli eremiti del nostro territorio rivolgono ad un'immaginaria generazione futura, contenute nel libro Voci dal Silenzio: una raccolta di testi scritti da uomini e donne che cercano di recuperare il senso profondo di sé e della vita attraverso un percorso intimo e solitario.Prosieguo dell'omonimo docufilm Voci dal Silenzio, progetto indipendente divenuto un caso unico nel panorama documentaristico italiano, anche il libro, come il documentario, vedrà la luce a partire da una campagna di crowdfunding. Anche il semplice gesto del prenotare una copia del libro o dar visibilità all'iniziativa attraverso i vostri canali, contribuirà concretamente alla sua realizzazione. V'invitiamo dunque a visitare la pagina del progetto, augurandoci possa essere di vostro interesse.